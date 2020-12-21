Главной стратегией команды стала выносливость автомобиля

Команда «Технобоги» (слева направо): Максим Моргунов, Дмитрий Афанасьев (наставник), Даниил Калявкин, Илья Шаталов и Илиан Абрамов пробуют запустить гибридный автомобиль на водородном двигателе на площадке технопарка «Мосгормаш» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Подготовка к столичному этапу инженерного конкурса юношеских команд «Первый элемент» в самом разгаре. В понедельник, 21 декабря, «Вечерняя Москва» узнала, чем столичные спортсмены удивят жюри.

На соревнованиях «Первый элемент» команды-участники собирают модели машин на топливных водородных элементах — в маcштабе 1 к 10 При этом модели вполне рабочие, так как потом они участвуют в гонках на специальной трассе. А жюри конкурса оценивает, насколько эти модели хороши в конструкторском и инженерном исполнении, а также оценивают их экологичность.

Но прежде чем попасть на федеральный уровень, каждая сборная из 14 заявленных на соревнования должна показать себя на столичном этапе состязаний, который пройдет в марте следующего года.

Сейчас участники предстоящих гонок активно готовятся к ним. А помогают в этом ребятам и организуют для них практические семинары представители столичной автономной некоммерческой организации (АНО) «Развитие человеческого капитала» и их партнеры.

— Первые четырехчасовые занятия уже прошли и были посвящены альтернативным источникам энергии, в том числе водороду, — рассказала заместитель генерального директора по продвижению проектов АНО «Развитие человеческого капитала» Марина Марченко.

Главная задача конкурса — познакомить детей с научными разработками и подготовить их к будущей инженерной профессии.

— Сейчас весь мир нацелен на развитие экологичности в сфере транспорта и промышленности. Многие делают попытки вообще отказаться от бензина. Благодаря этому конкурсу дети уже сейчас знакомятся с технологиями, которые будут востребованы в будущем, — рассказала представитель энергетической компании — партнера конкурса Маргарита Перова.

Среди участников конкурса «Первый элемент» студенты колледжей, слушатели детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш», члены регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии и флоту» в возрасте от 14 до 17 лет.

В команде до пяти человек, и у каждого своя роль: пилота, механика, инженера или дизайнера. Девятиклассник Илиан Абрамов решил попробовать себя в качестве второго пилота.

— Заезд на соревнованиях будет длиться около шести часов, и в какой-то момент мне придется подменить основного пилота. Кроме нас, в команде еще два человека — один из них инженер, а второй следит за датчиками, — поделился Илиан. — Вообще, автомобильная тема для меня близкая, так как учусь в инженерном классе и два года занимаюсь в технопарке «Мосгормаш».

Команда уже выбрала стратегию на состязаниях.

— Важнее всего выносливость машины. Мы спроектируем на принтере легкий корпус автомобиля, чтобы у него была хорошая аэродинамика. Прошлый победитель конкурса придерживался тактики: тише едешь — дальше будешь. Мы тоже не будем торопиться, — пояснил первый пилот команды Даниил Калявкин.

Финал конкурса «Первый элемент» пройдет в апреле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Основная задача регионального соревнования — не только отобрать лучшие команды, но и создать экосистемы дополнительного образования. Это привлечет молодых людей в единую инновационную среду и поможет им совершенствовать компетенции по направлениям национальной технологической инициативы.

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