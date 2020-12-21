Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главной стратегией команды стала выносливость автомобиля
Команда «Технобоги» (слева направо): Максим Моргунов, Дмитрий Афанасьев (наставник), Даниил Калявкин, Илья Шаталов и Илиан Абрамов пробуют запустить гибридный автомобиль на водородном двигателе на площадке технопарка «Мосгормаш» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Главной стратегией команды стала выносливость автомобиля

Юлия Зыкина

Образование

Подготовка к столичному этапу инженерного конкурса юношеских команд «Первый элемент» в самом разгаре. В понедельник, 21 декабря, «Вечерняя Москва» узнала, чем столичные спортсмены удивят жюри.

На соревнованиях «Первый элемент» команды-участники собирают модели машин на топливных водородных элементах — в маcштабе 1 к 10 При этом модели вполне рабочие, так как потом они участвуют в гонках на специальной трассе. А жюри конкурса оценивает, насколько эти модели хороши в конструкторском и инженерном исполнении, а также оценивают их экологичность.

Но прежде чем попасть на федеральный уровень, каждая сборная из 14 заявленных на соревнования должна показать себя на столичном этапе состязаний, который пройдет в марте следующего года.

Сейчас участники предстоящих гонок активно готовятся к ним. А помогают в этом ребятам и организуют для них практические семинары представители столичной автономной некоммерческой организации (АНО) «Развитие человеческого капитала» и их партнеры.

— Первые четырехчасовые занятия уже прошли и были посвящены альтернативным источникам энергии, в том числе водороду, — рассказала заместитель генерального директора по продвижению проектов АНО «Развитие человеческого капитала» Марина Марченко.

Главная задача конкурса — познакомить детей с научными разработками и подготовить их к будущей инженерной профессии.

— Сейчас весь мир нацелен на развитие экологичности в сфере транспорта и промышленности. Многие делают попытки вообще отказаться от бензина. Благодаря этому конкурсу дети уже сейчас знакомятся с технологиями, которые будут востребованы в будущем, — рассказала представитель энергетической компании — партнера конкурса Маргарита Перова.

Среди участников конкурса «Первый элемент» студенты колледжей, слушатели детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш», члены регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии и флоту» в возрасте от 14 до 17 лет.

В команде до пяти человек, и у каждого своя роль: пилота, механика, инженера или дизайнера. Девятиклассник Илиан Абрамов решил попробовать себя в качестве второго пилота.

— Заезд на соревнованиях будет длиться около шести часов, и в какой-то момент мне придется подменить основного пилота. Кроме нас, в команде еще два человека — один из них инженер, а второй следит за датчиками, — поделился Илиан. — Вообще, автомобильная тема для меня близкая, так как учусь в инженерном классе и два года занимаюсь в технопарке «Мосгормаш».

Команда уже выбрала стратегию на состязаниях.

— Важнее всего выносливость машины. Мы спроектируем на принтере легкий корпус автомобиля, чтобы у него была хорошая аэродинамика. Прошлый победитель конкурса придерживался тактики: тише едешь — дальше будешь. Мы тоже не будем торопиться, — пояснил первый пилот команды Даниил Калявкин.

Финал конкурса «Первый элемент» пройдет в апреле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Основная задача регионального соревнования — не только отобрать лучшие команды, но и создать экосистемы дополнительного образования. Это привлечет молодых людей в единую инновационную среду и поможет им совершенствовать компетенции по направлениям национальной технологической инициативы.

Читайте также: «Роботы-коллеги» начнут проводить консультации в новом центре «Мои документы» в Москве

Юные инженерыконкурстехнологии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте