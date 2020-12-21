«Роботы-коллеги» начнут проводить консультации в новом центре «Мои документы» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первые в России «роботы-коллеги» будут консультировать посетителей открывшегося 21 декабря в столице флагманского центра «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Центр появился в ТРЦ «Щелковский». Посетителей будут встречать сразу два робота — Алекс и Даша, которые будут сидеть за одним рабочим столом и консультировать горожан.

— Роботы созданы российской компанией «Промобот»: часть разработки происходила в Перми, часть — во Владивостоке, — указано в сообщении.

Уточняется, что взаимодействие с роботами происходит через единый интерфейс: одна камера, один микрофонный массив и тачскрин-дисплей. Роботы самостоятельно распознают лицо и голос человека, а после этого вступают в контакт.

В частности, роботы могут проконсультировать посетителей по услугам центров «Мои документы», в их диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них, передает ТАСС.

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