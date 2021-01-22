Учиться дома сложно. Как на удаленке быть отличником

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Учиться дома оказалось сложно. Вынужденные меры в связи с пандемией дали бесценный опыт детям, их родителям и учителям. Стало ясно: чтобы быть отличником, без навыков самостоятельной работы не обойтись.

Спорить о плюсах и минусах дистанционного обучения можно бесконечно. Как, собственно, о любой форме образования. До ситуации с коронавирусом, кстати, во многих странах мира, да и у нас, в моду начал входить аутскулинг, то есть домашнее обучение: мол, так дети получают знания в более комфортных условиях. Согласно исследованию Ассоциации развития семейного образования, по итогам учебного года, предшествующего пандемии, в России на домашнем обучении находились более 20 тысяч детей. Разговоров о преимуществах такого варианта получения знаний и онлайн-технологиях, расширяющих возможности аутскулинга, было много. Однако, как показала практика минувшего года, дистанционка подходит далеко не всем.

Согласно данным исследования группы сервисов «Актион Образование», 53 процента родителей заявляют о беспрецедентном отставании школьников, а каждый второй утверждает, что их ребенок на дистанте не может эффективно учиться. На вопросы аналитиков отвечали 1,4 тысячи родителей из 65 регионов нашей страны.

— Давайте не будем забывать о колоссальной разнице технических возможностей столичных школ и учебных заведений российских глубинок, — говорит кандидат педагогических наук Сергей Потапов. — Московская электронная школа, входящая, между прочим, в список 100 главных образовательных проектов мира, нивелировала очень многие проблемы. И вопрос критичного отставания в знаниях, думаю, столичных учеников если и касается, то в самой меньшей степени. Но это не значит, что дистанционное обучение у нас прошло совсем без негатива.

В конце декабря в столице состоялось первое очное совещание Советов родителей московских школ, выступающих против дистанционной формы образования и цифровых образовательных технологий. На нем активисты общественного движения весьма эмоционально выражали крайнюю озабоченность ухудшением здоровья детей. В качестве доказательства приводились данные исследования экспертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, проведенного весной 2020 года. В нем, в частности, говорилось, что у 80 процентов школьников с 5-го по 11-й класс из разных регионов России на фоне самоизоляции и дистанционного обучения были выявлены неблагополучные психические реакции, у 26,8 процента — синдром головных болей, у каждого второго учащегося — нарушения сна.

— Все это, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, — полагает педиатр Татьяна Кожина. — К организации дистанционной форме обучения, введенной быстро, без какой-либо подготовки, не были готовы ни родители, ни учителя, ни детские врачи. А сейчас нужно все проанализировать, в том числе и с точки зрения охраны здоровья детей.

По мнению эксперта, необходимо найти золотую середину, при которой дети не пересиживали бы у мониторов, что, несомненно, вредно, но при этом чтобы и в учебе не отставали. Несмотря на множество слухов, пронесшихся в последнее время в интернете, что якобы «дистанционное обучение теперь — о ужас! — навсегда», из выступлений руководителей системы образования понятно другое. Да, дистант останется полезным элементом обучающего процесса, но ни в коем случае не заменит традиционную очную форму обучения.

— Живой диалог учителя с учеником — это основа нашего образования, основа программ воспитания, которые мы активно разворачиваем сейчас во всех школах, и это неизменно, — отметил в конце года министр просвещения Сергей Кравцов.

То, что качество удаленного образования хуже по сравнению с очной формой, признал и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

— Одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость, — отметил он.

При этом глава ведомства добавил, что дистанционный формат нужно совершенствовать.

— Человечество сотни лет вырабатывало особые технологии передачи знания, вовлечения, воспитания, формирования личности, и все это делалось в условиях очного режима, когда (был) традиционный формат, — говорит министр. — Сегодня эта цифровая так называемая дидактика не сформировалась. Эмоции обрываются. Когда не видишь глаз, не можешь передать свою энергию, не подзаряжаешься от зала. И, наверное, должно прийти время, мы просто и научным, и эмпирическим путем, и с помощью научных исследований поймем потом, что вообще передаваемо или нет.

По мнению экспертов, благодаря использованию дистанционных технологий дети и педагоги получат возможность общаться и создавать проекты со сверстниками и коллегами из других регионов. И в этом масса плюсов. На днях пообщалась с подругой, живущей в небольшом городке Рязанской области. Зоя Борисова — учитель английского языка с тридцатилетним стажем. Ей к интернету-то привыкать тяжко, не то что осваивать электронные дневники и журналы.

— Переучиваться сложно, особенно когда все виснет, — говорит она. — До Москвы нам далеко.

А когда я поинтересовалась, использует ли она возможности МЭШ, ответ удивил:

— Нам рекомендовали сервис Рязанской электронной школы, только он через раз запускается.

Вероятно, устранение технических неполадок — вопрос времени. Между тем, согласитесь, странно отказываться от возможностей уже отработанных передовых ресурсов. Московская сфера образования занимает лидирующие позиции по количеству площадок для апробации новых технологий. С начала 2020 года в мегаполисе были проведены 12 испытаний технологических решений в области образования, еще шесть находятся в процессе пилотного тестирования.

По словам главы столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, более половины испытанных технологий внедрили и успешно применяют столичные организации и учреждения. Часть проектов с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности связаны с организацией эффективного дистанционного обучения, другие — помогают повышать вовлеченность учеников в образовательный процесс и наглядно демонстрировать материал.

— Опыт дистанционного обучения, который мы получили в этом году, в перспективе будет рассмотрен, для того чтобы дать возможность ученику в любой точке мира обучаться, какие-то курсы получать, — считает заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталья Киселева.

Кстати, в конце года в России дан старт эксперименту по созданию единой цифровой образовательной среды. Его цель — расширить доступ учащихся к качественным образовательным программам через электронное обучение и дистанционные технологии.

Спору нет, достижениями прогресса пренебрегать не стоит. Но и пользоваться ими нужно умеючи. Ведь претензии родителей по поводу снижения успеваемости детей на дистанте касались, среди прочего, и неготовности учителей проводить занятие на удаленке. Это отметил каждый пятый родитель. И хотя в Министерстве просвещения поспешили заявить, что всероссийские проверочные работы не выявили критических пробелов в знаниях школьников, работу над ошибками педагогам делать все-таки придется.

— Одной цифрой сыт не будешь, — считает детский психолог Людмила Федотова. — Электронные видеоматериалы, учебники и всякий интерактив — это, конечно, здорово и повышает интерес ученика к учебному процессу. Но вести урок дистанционно и очно — совсем не одно и то же. Одно дело держать в поле зрения класс, находящийся в одном помещении, другое — работать на внимание тридцати детей, каждый из которых присутствует на уроке в разных условиях. Одного отвлекает младший брат, другого переписка соцсетей в гаджете, третий вообще включил режим конференции и отправился по своим делам.

Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от квалификации педагога. И давайте не забывать, что информация, переданная лично, воспринимается совсем иначе, нежели онлайн. Ее выдавать нужно дозированно, давая детям возможность отдохнуть и постоянно получая подтверждение, что материал усвоен.

По мнению экспертов, учесть эти моменты стоит и родителям.

— Навыки самостоятельной работы — объективное требование времени, — говорит директор московской школыинтерната № 2 Павел Суворов. — Еще до пандемии некоторые родители призывали вообще отказаться от домашних заданий. А этого делать категорически нельзя! Ребенок должен уметь учиться сам. Опыт дистанционного обучения это очень четко показал. И те дети, чьи родители не сбрасывали с себя ответственность и помогали им сконцентрироваться на учебе, необходимые знания получили в полной мере. В нашей школе в октябре-ноябре очно организовать учебный процесс было бы сложно, просто потому, что порядка 70 процентов учителей болели. Возможности дистанционного обучения эту проблему решили. Но, конечно, никакие монитор и технические средства не способны заменить живое общение.

Возвращение детей в школьные классы после долгого обучения на дому тоже будет непростым для всех участников образовательного процесса.

— Прежде всего посоветовала бы родителям не зацикливаться на результатах, которые будут демонстрировать их дети, — говорит психолог Людмила Федотова. — Умерьте уровень своих притязаний, а заодно и претензий. Поймите: в непростых условиях, в стесненном режиме многие ученики пребывали практически полтора года. Перестроиться обратно на очную форму обучения у них за пару дней не получится, дайте им время на раскачку.

Педагоги тоже усвоили урок. По словам Павла Суворова, общение онлайн еще раз убедительно доказало, что учителя должны научиться общаться со своими учениками на понятном для них языке, а также совершенствовать свои навыки работы с информационными технологиями.

— Думаю, в школах неизбежно останутся те педагоги, которые справятся с этой задачей, — говорит он. — Но, надо сказать, что дистант уже дал многим эту возможность. В Москве резко повысился спрос учителей на курсы повышения квалификации по различным информационным технологиям. Во время самоизоляции педагоги стали активнее использовать МЭШ, изучив представленные на сервисе уроки коллег, они стали критичнее оценивать свою работу. Стало понятно: учиться по «голому» учебнику — вчерашний день. А нынешнее поколение детей — особенное. Они более свободные, у них отсутствуют комплексы, мало табу, они не стесняются отходить от догм. А мы, взрослые, — учителя и родители — для них очень архаичны. И наша задача сегодня найти путь к воспитанию этих детей. Думаю, в ближайшее время в системе образования будет развиваться индивидуальный подход к каждому ребенку, к его потребностям, способностям и интересам. И конечно, информационные технологии должны стать частью современной школы. Без них невозможно развиваться, двигаться дальше. А из опыта дистанционного обучения нужно взять лучшие практики, исключив выявленные недостатки и проработав решение возникших проблем.

Кстати, среди сетований родителей на неудобства обучения их чад на дому в соцсетях больше жалоб на то, что выполнение домашних заданий занимает очень много времени у самих пап и мам.

— Мы с сыном в 9 утра начинаем уроки делать, и это до вечера длится, — пишет на одном из форумов Марина К.

Ей тут же отвечает мама двоих детей Светлана:

— И не говорите! Пока нарисуем картинку с младшей дочерью-второклассницей, у старшего сына начинается аврал с задачами по алгебре. На них я вообще сон потеряла, потому что не все решить смогла!

Пользовательница под ником Sova осуждает «нереальный объем заданий»:

— По математике файл на два листа и еще пять упражнений, в каждом из которых минимум четыре примера, а то и больше. Поэтому и помогали всей семьей.

— Заданий, конечно, было больше, — признает учитель математики одной из столичных школ. — Но, как показывает моя практика, многие родители до пандемии были вообще не в курсе, сколько задают их детям. А когда на самоизоляции выяснили, очень удивились. Но, поверьте, от перехода на дистанционное обучение учебный курс в классах не изменился. И чтобы не отстать от программы, детям, конечно, приходилось в большей степени работать самостоятельно. Подчеркну — самим! Хотя бы для того, чтобы педагоги, тоже столкнувшиеся с подобными условиями впервые, смогли объективно оценить, где нужно притормозить и повторить пройденный материал, а когда можно двигаться дальше, к новой теме. Так что помощь родительская здесь уж точно шла во вред. Папам и мамам стоит понять, что ориентироваться нужно не на оценки, а на получение знаний. «Тройка» — это сигнал, что что-то упущено. А если вы выполнили за своего ребенка домашку, то оказали ему медвежью услугу. Пять он, может, и получит, а урок не усвоит.

…На днях услышала еще одно передовое мнение о том, что каждому малышу, идущему в первый класс, нужно дарить ноутбук. Не только на случай внезапного дистанта, но и вообще, чтобы шел в ногу со временем, в котором информационные технологии занимают все больше жизненного пространства. Но все равно ведь рядом должен быть наставник. Чтобы научить ребенка брать от прогресса только лучшее и полезное. Без побочных эффектов. И поддерживать его добрым словом, мудрым советом, приучая к тому, что гаджет — всего лишь инструмент.

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