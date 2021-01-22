Конкурс чтецов пройдет для московских школьников

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина выберет лучшего чтеца среди московских старшеклассников. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

В столице стартует ежегодный конкурс чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Его проводит Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина для учащихся 8–11-х классов, ставших лауреатами фестиваля «Эстафета искусств».

Конкурсанты должны подготовить одно произведение отечественного или зарубежного автора на русском языке и исполнить его наизусть. Оценивать выступления ребят будут ведущие преподаватели театрального училища: специалисты по риторике, сценической речи, выразительному чтению, культуре речи.

Прослушивания пройдут публично в один тур, выступление каждого участника не должно быть дольше трех минут.

По итогам мероприятия школьники получат сертификаты, а победители и призеры — дипломы. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Конкурс чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» направлен на сохранение и развитие лучших традиций чтецкой культуры, а также формирование у школьников навыков выразительного чтения и артистических умений. Мероприятие организовано при поддержке Городского методического центра.

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