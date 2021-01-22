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Конкурс чтецов пройдет для московских школьников
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Конкурс чтецов пройдет для московских школьников

Марьна Шевцова

Город

Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина выберет лучшего чтеца среди московских старшеклассников. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

В столице стартует ежегодный конкурс чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Его проводит Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина для учащихся 8–11-х классов, ставших лауреатами фестиваля «Эстафета искусств».

Конкурсанты должны подготовить одно произведение отечественного или зарубежного автора на русском языке и исполнить его наизусть. Оценивать выступления ребят будут ведущие преподаватели театрального училища: специалисты по риторике, сценической речи, выразительному чтению, культуре речи.

Прослушивания пройдут публично в один тур, выступление каждого участника не должно быть дольше трех минут.

По итогам мероприятия школьники получат сертификаты, а победители и призеры — дипломы. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Конкурс чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» направлен на сохранение и развитие лучших традиций чтецкой культуры, а также формирование у школьников навыков выразительного чтения и артистических умений. Мероприятие организовано при поддержке Городского методического центра.

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