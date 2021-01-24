Выпускница столичной школы разработала программу, помогающую выбрать понравившуюся специальность

Одиннадцатиклассница Анастасия Фалина демонстрирует, как работает приложение, которое она сама придумала и воплотила в жизнь. Оно найдет нужную специальность и высчитает, на сколько баллов нужно сдать экзамены / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Выпускница школы № 1368 Анастасия Фалина точно знает, на сколько баллов нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступить на понравившуюся специальность. А все потому, что она разработала программу, которая ей в этом поможет.

Страшный сон одиннадцатиклассника — это сайты высших учебных заведений, на которых надо отыскать проходные баллы для поступления на бюджет. Ведь мало сдать выпускные экзамены. Нужно еще и хорошо подумать, в какие институты вас точно примут с полученными баллами ЕГЭ. И Анастасия Фалина знает, как решить эту задачу.

— Я разработала навигатор по вузам Москвы, — говорит выпускница. — С помощью него можно без труда понять, сколько баллов необходимо для поступления в то или иное учебное заведение, что помогает при подготовке к экзаменам. А после сдачи ЕГЭ навигатор покажет, проходите вы в этот институт или нет.

Для этого всего лишь надо открыть специальную программу на компьютере, выбрать желаемое направление обучения, и система покажет проходной балл. А еще «посоветует», куда можно поступить с вашими результатами ЕГЭ, если вы еще не определились со специальностью. Удобно! Так что не самую приятную работу по поиску информации Настя взяла на себя.

— Как раз этот процесс и был самым долгим, — говорит девушка. — Приходилось внимательно все изучать и искать. В общей сложности на всю работу у меня ушло около пяти месяцев!

Зато результат очень даже порадовал: получилась удобная компьютерная программа, которая без труда показывает ваши шансы на поступление, ориентируясь на проходные баллы вузов прошлого года.

— Наверное, единственное, чего нет в моем навигаторе, так это указания на дополнительные экзамены, которые могут ждать при поступлении, — рассказывает ученица. — Дело в том, что далеко не все институты своевременно предоставляют информацию. Тем более что дополнительные испытания проходят не так часто.

Полезна программа оказалась и для Насти. Она уже выбрала несколько вузов для дальнейшего обучения и направление подготовки — экономика!

— Мне очень интересна эта сфера, потому что в будущем я хочу открыть свой бизнес, — говорит Анастасия.

Она, кстати, уже начала разбираться в акциях, экономических показателях, которые ей пригодятся в будущем. Да и навыки программирования ей как нельзя кстати. Работая над навигатором по вузам, она еще лучше освоила Microsoft Excel, с помощью которого и сделала свой проект. А, как известно, в мире бизнеса он очень нужен. Так что Настя готовится поступить в вуз, имея хороший багаж знаний.

— Осталось сдать все предметы на 90 баллов, — говорит ученица. — Готовлюсь сдавать математику, русский язык и обществознание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Красногорская, учитель информатики школы №1368:

— Я помогла Насте найти специальные видеоуроки, с помощью которых ей было бы удобней изучать программу для разработки своего проекта. Она смотрела их самостоятельно после уроков. Изучала так быстро, что я не успевала это отслеживать — настолько она оказалась увлечена этим, ей было интересно! Настя самостоятельно создала свой продукт, который мне очень понравился.

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