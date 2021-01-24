МЭШ подготовила подборку приложений к Международному дню образования

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская электронная школа (МЭШ) подготовила подборку сценариев уроков и приложений к Международному дню образования, который отмечают 24 января. Новые уроки помогут повторить пройденный материал, выучить новое и узнать много полезного.

Важным признаком современного образования является возможность получать знания на стыке нескольких дисциплин и профессий. Ресурсы МЭШ позволяют это сделать.

Так, ученики начальных классов смогут использовать приложение Fruits and Vegetables для изучения английского языка, а приложение «Материалы и инструменты художников» расскажет ученикам четвертых классов о том, что такое сангина, мастихин и пастель.

Раздел «Часовые пояса России» поможет восьмиклассникам подготовиться к ОГЭ по географии, а сценарий урока «Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений» расскажет о международной системе единиц измерения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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