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Новый урок на двух языках по творчеству Шарля Перро появился в МЭШ
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Новый урок на двух языках по творчеству Шарля Перро появился в МЭШ

Виктория Родимкина

Город

В интерактивных материалах Московской электронной школы (МЭШ) появился сценарий урока на русском и французском языках, основанный на творчестве писателя Шарля Перро.

Учеников начальной школы ждет интерактивный сценарий урока по мотивам сказок «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и других произведений.

Так, урок «Шарль Перро — Charles Perrault» предлагает школьникам разнообразные задания на русском и французском языках. Ученикам нужно будет распределить сказки на отечественные и зарубежные, определить их авторов. Ребята познакомятся с биографией Шарля Перро и угадают персонажей знаменитых произведений.

Кроме того, в МЭШ подготовили мультфильмы на французском языке, небольшой тест и задания в формате PISA, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Шарль Перро — поэт и литератор, теоретик искусств и критик эпохи классицизма, член Французской академии. Писатель адаптировал фольклор и делал сказания и легенды более современными. На страницах его книг герои проявляют находчивость и изобретательность в непростых ситуациях.

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Московская электронная школа (МЭШ)школьникиШарль Перро
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