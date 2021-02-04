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Учимся дарить добро: студентов привлекут к работе некоммерческих организаций и реализации общественно значимых инициатив
Студентка РГСУ Анастасия Алексеенко стала участницей проекта «Дни НКО в вузах Москвы». У нее уже есть несколько идей, которые она планирует реализовать / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Учимся дарить добро: студентов привлекут к работе некоммерческих организаций и реализации общественно значимых инициатив

Юлия Панова

Образование

Активисты Общероссийского народного фронта запустили в столице новый проект «Дни НКО в вузах Москвы». К нему уже присоединились пять высших учебных заведений.

Участие в проекте поможет студентам получить практический опыт социальной работы, коммуникации с разными людьми и научиться помогать тем, кто в этом нуждается. Одним из первых к проекту присоединился Российский государственный социальный университет.

— Выходя на работу после окончания вуза, ребята часто сталкиваются с тем, что им приходится отвечать на жалобы жителей. Такой навык — понимать, структурировать и обрабатывать обращения — можно будет развить, участвуя в этом проекте, — отметил декан факультета управления РГСУ Антон Островский.

Присоединиться к проекту могут все желающие студенты, кому интересно получить такой опыт. Одной из них стала четверокурсница бакалавриата РГСУ Анастасия Алексеенко. Девушка готовится защитить диплом по направлению «Государственное и муниципальное управление».

— Мне как будущему руководителю очень пригодится такой опыт, — рассказала Анастасия Алексеенко. — Поэтому я с удовольствием подключилась к проекту. Хочу не только чему-то научиться, но и поделиться своими идеями с другими ребятами.

К новому проекту московских активистов подключились и другие университеты. Среди них — Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Московский государственный психолого-педагогический университет, Государственный университет управления и Московский институт психоанализа. В рамках проекта на базе этих вузов создадут специальные площадки, где студенты смогут встречаться с представителями некоммерческих организаций, организовывать ярмарки вакансий и обсуждать возможности дальнейших стажировок.

— Предполагается, что студенты вместе с работниками разных некоммерческих организаций разработают и реализуют десять общественно значимых проектов. Все они будут направлены на решение самых актуальных социальных проблем, — рассказала доцент кафедры управления информационными процессами РАНХиГС Оксана Коротеева.

Она уточнила, что пока рано говорить о том, какие именно проекты будут запущены. Ребят не будут ограничивать в выборе направления.

— Мы вместе с представителями НКО выберем проекты из тех, которые уже есть у вузов, либо привлечем ребят к помощи самим организациям. Кроме того, мы ждем, что возникнет синтез из студенческих идей и возможностей НКО, — добавила Оксана Коротеева.

Некоторые вузы и ранее активно работали над общественно значимыми проектами, а теперь они будут еще теснее сотрудничать с НКО. Например, в МГППУ проводится фестиваль неравнодушных людей, студенты в качестве волонтеров работают в некоммерческих организациях, а старшекурсники проходят там практику. Этот проект реализуют на средства президентского гранта.

КСТАТИ

С 8 ферваля часть вузов вернется к очному обучению. Однако каждый университет сам будет решать, отказаться от дистанционных занятий или перейти на смешанный формат обучения. В частности, это будет зависеть от возраста преподавателей. Ректорам столичных университетов поручили проверить готовность вузов к возвращению студентов и педагогов в аудитории. На входе каждому человеку будут измерять температуру, а в помещениях нужно будет соблюдать безопасную дистанцию и масочный режим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Зверев, депутат Московской городской думы:

— В нашем городе уделяется большое внимание развитию добровольческого движения. Ситуация с пандемией коронавируса особенно показала, как необходимы обществу бескорыстные люди, которые способны оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается. Столичные активисты и эксперты разработали и запустили несколько социально значимых городских проектов, в числе которых и «Дни НКО в вузах Москвы». Этот проект направлен на популяризацию и поддержку волонтерства и добровольческого движения среди студентов.

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