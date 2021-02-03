Рособрнадзор может упразднить меру, приостанавливающую аккредитацию вузов

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Рособрнадзор хочет упразднить приостановку аккредитации вузов. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Сергей Рукавишников.

По его словам, зачастую университеты сталкивались с приостановкой государственной аккредитации в летний период. В результате выпускники рисковали не получить диплом, хотя уже отучились по программе. При несоответствии требованиям федеральных государственных образовательных стандартов Рособрнадзор предлагает выписывать соответствующее предписание вузу и устанавливать срок, в течение которого образовательное учреждение сможет устранить нарушения. Если вуз не сделает это, то будет составлен протокол об административном правонарушении.

Рукавишников добавил, что если университет не выполнил предписания Рособрнадзора, то в течение года приостанавливается прием в образовательную организацию, сообщает РИА Новости.

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