Около 80 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в столице в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве в этом году сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют около 80 тысяч человек, они уже прошли регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы в среду, 3 февраля.

Регистрация на участие в итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в столице завершилась.

Первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин отметил, что в экзаменах поучаствуют свыше 68 тысяч выпускников школ 2021 года и около 12 тысяч выпускников прошлых лет.

В пресс-службе сообщили, что экзамены в этом году пройдут в два периода: основной и дополнительный, проведение досрочного периода отменили. По плану провести экзамены собираются с 25 мая по 2 июля и с 12 по 17 июля.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы, нужно будет сдать русский язык и предметы по выбору. Тем, кто не планирует поступление в этом году, нужно будет сдать только два предмета: русский язык и математику, сообщает РИА Новости.

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