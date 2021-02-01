Российские регионы готовы провести ЕГЭ-2021 по информатике на компьютерах

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Все регионы РФ готовы провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в 2021 году на компьютерах. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Уточняется, что итоговую апробацию экзамена проведут весной. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, необходимое компьютерное оборудование уже закуплено.

Кроме того, он подчеркнул, что информатика становится более популярной среди предметов ЕГЭ по выбору. Каждый год количество участников, которые сдают этот предмет, увеличивается на 7–8 процентов. В ближайшее время в компьютерный формат могут перевести некоторые контрольные и проверочные работы, заключил Музаев.

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