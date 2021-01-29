Названы сроки сдачи экзаменов для выпускников, не планирующих идти в вузы
Одиннадцатиклассники, которые не планируют получать высшее образование, будут сдавать выпускные экзамены с 24-го по 28 мая 2021 года. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
— Основной срок проведения ГВЭ (государственных выпускных экзаменов, — прим. ВМ) для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года, — указано в сообщении ведомства.
В организации уточнили, что также будет предусмотрен дополнительный период для ГВЭ — с 3-го по 17 сентября.
Напомним, сдача ГВЭ предполагает написание двух основных экзаменов — по русскому языку и по математике.
Читайте также: Рособрнадзор заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ в условиях пандемии