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Рособрнадзор заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ в условиях пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рособрнадзор заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ в условиях пандемии

Кирилл Николаев

Образование

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в России в настоящее время не существует альтернативы формату Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

По его словам, подобного мнения также придерживается сообщество ректоров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин рассказал, что в столице заканчивается регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года. Желающим его сдавать необходимо подать заявление в электронном виде до 1 февраля включительно.

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Читайте также: В Рособрнадзоре рассказали о процедуре ЕГЭ в 2021 году

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