В Рособрнадзоре рассказали о процедуре ЕГЭ в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В текущем учебном году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проводиться без каких-либо нововведений. Об этом в среду, 27 января, рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Как отметил представитель ведомства, пандемия коронавирусной инфекции и меры по борьбе с распространением заболевания наложили «определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру», поэтому нельзя сказать, что сдача ЕГЭ сейчас — «это традиционная процедура».

Однако изменения в процедуре ЕГЭ ограничатся теми защитными мерами, что уже действуют в школах: наличие средств индивидуальной защиты, использование санитайзеров и дезинфекция.

— Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет, — рассказал Круглинский в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин рассказал, что в столице заканчивается регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года. Желающим его сдавать необходимо подать заявление в электронном виде до 1 февраля включительно.

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