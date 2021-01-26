Будущим выпускникам Подмосковья напомнили об окончании приема заявок на ЕГЭ-2021

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подходит к завершению прием заявок на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2021 года. Последний срок сдачи — 1 февраля. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство образования.

— Выпускники Московской области должны поторопиться, потому что после следующего понедельника заявление на ЕГЭ будут принимать только при уважительной причине, подтвержденной документально, — отметила руководитель ведомства Ирина Каклюгина.

Одиннадцатиклассники должны подать заявки в школу, а те, кто уже имеет аттестат об оконченном среднем образовании, должны обратиться в управление образования своего округа. Ирина Каклюгина также добавила, что в этом году в процедуре сдаче экзаменов будут изменения. Например, не будет проводиться досрочный период ЕГЭ. Ребята, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать выпускные госэкзамены по русскому языку и математике. Будущим абитуриентам надо будет сдать ЕГЭ только по русскому языку.

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