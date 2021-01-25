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Президент России назвал преимущества ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России назвал преимущества ЕГЭ

Кирилл Николаев

Образование

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вызывает справедливую критику, однако у нее есть плюсы. Об этом он сообщил в понедельник, 25 января, во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, одним из плюсов ЕГЭ является рост числа случаев поступления в ведущие вузы страны абитуриентов из регионов.

— Ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Петербурге и Москве, но и на других территориях России, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что система ЕГЭ совершенствуется. Во многих университетах страны она является смешанной. Знания абитуриентов также проверяются на олимпиадах и собеседованиях.

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российские студентыВладимир ПутинЕГЭ
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