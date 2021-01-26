Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Регистрация на участие в ЕГЭ-2021 в Москве закончится 1 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Регистрация на участие в ЕГЭ-2021 в Москве закончится 1 февраля

Юлия Ямпольская

Город

В столице заканчивается регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года. Желающим сдавать его необходимо подать заявление в электронном виде на портале до 1 февраля включительно. Об этом во вторник, 26 января, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

По его словам, в 2021 году экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный.

— На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек, — цитирует Постульгина официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, он рассказал об изменения в порядке проведения экзамена. Теперь для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании школьникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоит сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

Тем, кто собирается продолжить учебу в вузе, для получения аттестата нужно удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будут.

Итоговое сочинение или изложение выпускники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учащихся к государственной итоговой аттестации. Государственный выпускной экзамен для них пройдет в конце мая. Основной период ЕГЭ запланировали на 31 мая — 2 июля для всех участников.

Полное расписание после его утверждения появится на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ / Расписание экзаменов».

Заявление на участие в экзамене можно подать онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru и указать в личном кабинете номер СНИЛС. На странице услуги нужно указать тип записи «Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)».

Читайте также: Президент России назвал преимущества ЕГЭ

экзаменшколаЕГЭ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте