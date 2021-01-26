Регистрация на участие в ЕГЭ-2021 в Москве закончится 1 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице заканчивается регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года. Желающим сдавать его необходимо подать заявление в электронном виде на портале до 1 февраля включительно. Об этом во вторник, 26 января, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

По его словам, в 2021 году экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный.

— На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек, — цитирует Постульгина официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, он рассказал об изменения в порядке проведения экзамена. Теперь для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании школьникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоит сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

Тем, кто собирается продолжить учебу в вузе, для получения аттестата нужно удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будут.

Итоговое сочинение или изложение выпускники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учащихся к государственной итоговой аттестации. Государственный выпускной экзамен для них пройдет в конце мая. Основной период ЕГЭ запланировали на 31 мая — 2 июля для всех участников.

Полное расписание после его утверждения появится на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ / Расписание экзаменов».

Заявление на участие в экзамене можно подать онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru и указать в личном кабинете номер СНИЛС. На странице услуги нужно указать тип записи «Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)».

Читайте также: Президент России назвал преимущества ЕГЭ