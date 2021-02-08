Прощай, дистанционка: как изменилась работа вузов после возвращения к очному обучению

Второкурсница МПГУ Ольга Белоусова не снимает маску на занятиях. Это обязательное правило для всех / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 8 февраля, студенты и преподаватели столичных университетов вернулись в родные аудитории. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как изменилась организация образовательного процесса.

Несмотря на то что разрешение вернуться в аудитории получено, некоторые университеты не спешат полностью отказываться от онлайна. Например, в Московском педагогическом государственном университете перешли на смешанный формат обучения. Лекции будут проходить дистанционно, практические занятия — очно.

— Эта мера позволит развести потоки студентов и соблюсти требования Роспотребнадзора, — рассказала начальник учебно-методического управления МПГУ Екатерина Балабаева. Студентам МПГУ, кстати, вернуться в аудитории оказалось непросто.

— Я скучала по своим одногруппникам, очным занятиям, педагогам, но снова рано просыпаться и тратить время на дорогу до вуза теперь непривычно, — призналась второкурсница МПГУ Ольга Белоусова.

Интересную меру предприняли в Российском экономическом университете имени Плеханова. Там, чтобы студенты не ездили в общественном транспорте в час пик, изменили расписание занятий. А в Высшей школе экономики очные занятия начались только по направлениям, в которых требуется лабораторное оборудование. Полностью вернуться в офлайн руководство вуза планирует только 29 марта.

— Мы имеем отличную от большинства вузов четырехмодульную организацию образовательного процесса. Мы перешли на третий этап обучения 11 января и решили, что пусть студенты завершат его в удаленном формате, потому что все учебно-методические материалы уже переработаны под дистант, — отметил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

По решению Министерства культуры РФ творческие вузы тоже вернулись к прежнему режиму обучения. Например, очные занятия начались в Российском институте театрального искусства ГИТИС и Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова.

— Мы надеемся, что дистанционка навсегда останется в прошлом. Творческой профессии невозможно учиться удаленно, — считает ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Сейчас наш главный приоритет — безопасность студентов и педагогов. Поэтому мы носим в университете маски. Снять ее можно только на сцене.

Не только университеты возвращаются к привычной жизни. В Москве для посетителей открылись музеи, библиотеки, а заполняемость залов в театрах возросла до 50 процентов. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в августе жизнь окончательно вернется в доковидное русло. К этому времени у населения страны должен сформироваться коллективный иммунитет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Падалкин, первый проректор московского государственного технического университета имени Баумана:

— Самое важное в системе образования — это общение учителя и преподавателя. Поэтому первая задача вуза — восстановить надломленные контакты, наполнить университет людьми, которые взаимодействуют друг с другом. За время пандемии у нас накопилось много идей по улучшению образовательного процесса, прежде всего в области применения электронных систем. Дистанционные технологии не исчезнут, они станут дополнением к привычному формату работы. Например, в онлайне мы продолжим проводить совещания.

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