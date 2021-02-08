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Глава Минпросвещения заявил, что в России не откажутся от традиционного образования
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Минпросвещения заявил, что в России не откажутся от традиционного образования

Кирилл Николаев

Образование

В России никогда не откажутся от традиционного образования. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, российская система образования уходит от зарубежного программного обеспечения. В настоящее время уже создана российская ВКС (система видео-конференц-связи — прим. «ВМ») для школ. В ней имеется проверенный контент и своя социальная сеть.

— Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, от чего зависит введение шестидневного обучения в школах.

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образованиеРоссияпрограммное обеспечение
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