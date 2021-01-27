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Власти заявили о планах построить более 170 школ в России в 2021 году
Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

Власти заявили о планах построить более 170 школ в России в 2021 году

Ростислав Зубков

Образование

В 2021 году в России планируют построить 174 школы, выполняя национальный проект «Образование». Об этом говорится в материалах презентации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, которая была представлена на заседании в Совете Федерации в среду, 27 января.

— Школы в рамках НП «Образование». 2020 год: 89 школ на 60,6 тысячи мест. 2021 год: 174 школы на 136 тысячи мест, — приводит агентство «Москва» выдержку из презентации.

Также уточняется, что в рамках нацпроекта «Демография» в этом году хотят возвести 474 детских сада на 68,7 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что около 40 социальных объектов откроют в Подмосковье в 2021 году.

Читайте также: Два новых вокзала откроют на будущей МЦД-4 в 2021 году

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