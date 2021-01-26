Два новых вокзала откроют на будущей МЦД-4 в 2021 году

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Аминьевская Карта всех событий

Два новых вокзала появятся на железнодорожных платформах «Аминьевская» и «Минская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которые в будущем войдут в линию Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 25 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что «Минскую» соединят со станцией Солнцевской линии метро, а «Аминьевскую» — с Большой кольцевой линией (БКЛ). Пересадка со станции займет пару минут.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, с запуском станций у жителей Западного округа столицы появятся новые точки транспортного каркаса в пешей доступности, которые повысят перспективность районов.

— Так, например, около Аминьевской уже ведется строительство жилого квартала, — рассказал Ликсутов.

Кроме того, на этой станции построили две пассажирские платформы с навесами, уложили дополнительные пути и стрелочные переводы. Подземный вестибюль станции готов на 80 процентов.

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