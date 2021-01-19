Курский вокзал в Москве обновят перед открытием МЦД-4

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Курский вокзал в Москве реконструируют перед открытием четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 19 января, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Он отметил, что в будущем на вокзале ожидается большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления. По его словам, масштабные работы начнутся там после праздников в мае, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что на Киевском направлении МЖД ведутся работы, которые необходимы для запуска МЦД-4.

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