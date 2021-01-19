Дептранс рассказал о преимуществах строящейся станции БКЛ «Калужская»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Калужская Карта всех событий

В столичном департаменте транспорта рассказали о преимуществах строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Калужская». Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что станция «Калужская» Калужско-Рижской линии освободится на 40 процентов. Оранжевая ветка метро разгрузится на 15–18 процентов. Кроме того, с БКЛ горожане смогут экономить до получаса на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

В ведомстве напомнили, что в период с 23 января по 7 февраля закроют участок Калужско-Рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» из-за строительства БКЛ. По данному маршруту запустят бесплатные автобусы КМ. Также горожане смогут пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро.

Читайте также: Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции станции метро «Каховская»