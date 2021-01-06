Участок оранжевой линии метро от «Беляево» до «Новых Черемушек» закроют с 23 января

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Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

В период с 23 января по 7 февраля в столице закроют участок Калужско-рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Об этом в среду, 6 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве рассказали, что участок будет закрыт из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии (БКЛ).

По маршруту «Беляево» — «Калужская» — «Новые Черемушки» запустят бесплатные автобусы КМ. Также горожане смогут пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро.

Другие альтернативные маршруты на закрытом участке построят с помощью дежурных инспекторов ЦОМП.

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