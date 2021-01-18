Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции станции метро «Каховская»

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

Реконструкцию метро «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) завершат в 2021 году. В понедельник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции.

Уточняется, что Каховская ветка имеет продолжительность 3,3 километра. Она была самой короткой линией и включала в себя станции – «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Их открыли 11 августа 1969 года в составе Замоскворецкой линии, однако в 1995 году была образована отдельная ветка метро.

— Поезда ходили раз в пять минут, нагрузка станции была одна из самых маленьких. После интеграции в БКЛ она даст жителям района совершенно другие возможности для передвижения по Москве, — рассказал Сергей Собянин.

По словам главы города, станция имеет ключевое значение. В находящихся рядом районах ведется масштабное строительство по программе реновации, куда планируется переселить около 180 домов, передает РИА Новости.

Первый заместитель гендиректора «Мосметростроя» Михаил Арбузов отметил, что работы по реставрации станции проводятся в соответствии с графиком. По его словам, в 2021 году состоится запуск станции «Каховская». Она будет открыта в составе южного участка БКЛ. В 2022 планируют открыть «Варшавскую» и «Каширскую».

Читайте также: Два жилых дома на 336 квартир планируют построить на западе столицы