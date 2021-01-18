Два жилых дома на 336 квартир планируют построить на западе столицы

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Строительство двух домов на 336 квартир планируется на западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры: Корпус 2.1-2.2» по адресу: район Очаково-Матвеевское, Западный административный округ города Москвы. В рамках жилой застройки в районе Очаково-Матвеевское возведут два 23-этажных многоквартирных дома на 336 квартир, — отметили в пресс-службе.

В доме планируется возвести 66 однокомнатных, 247 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Постройка будет объединена одноуровневой подземной парковкой. Запланированы нежилые помещения общественного назначения, которые впоследствии будут сдаваться в аренду.

Цоколь и стены первого этажа специалисты облицуют керамическим кирпичом. Прилежащую территорию благоустроят — во дворе появятся детские и спортивные площадки. Планируется установка малых архитектурных форм. На территории установят освещение и произведут высадку деревьев и кустарников, сообщает агентство «Москва».

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