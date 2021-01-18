Строительство дома по программе реновации началось в Можайском районе столицы

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Россия, Москва, улица Петра Алексеева, 12с1 Карта всех событий

Строительство жилого дома по программе реновации стартовало на западе столицы. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства жилого дома по программе реновации в Можайском районе Западного административного округа. Новостройка появится по адресу ул. Петра Алексеева, вл. 12. Срок действия разрешения на строительство — до 27 июля 2022 года, — отметили в Мосгосстройнадзоре.

Отмечается, что дом будет состоять из трех секций, рассчитанных на 13 квартир. Из них 60 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Общая квадратура дома составит 16,3 тысячи квадратных метров.

На первых этажах планируется сделать входные группы с большим холлом, колясочной, помещениями для консьержа. Также в доме обустроят нежилые помещения под магазины, кафе. Специалисты благоустроят и озеленят прилегающую к постройке территорию. Планируется возвести детские площадки и зону отдыха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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