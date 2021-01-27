Около 40 соцобъектов откроют в Подмосковье в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию и реконструировать 40 социальных объектов на территории региона в 2021 году. Информация об этом размещена на сайте «Подмосковье сегодня».

— В Московской области до конца декабря должны завершиться строительство и реконструкция 40 бюджетных объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения, — сообщили в региональном Главгосстройнадзоре.

Уточняется, что все они будут открыты за счет бюджета Подмосковья. Так, одними из самых крупных образовательных учреждений среди них являются пять школ, которые появятся Раменском округе, Подольске и Солнечногорске. Школьников примут новые образовательные учреждения и в Клину, Серпухуве, Орехове-Зуеве, электрогорске, Коломне, Красногорске, а также других городах области. Кроме того, в Коломне, Лобне, Пушкине, Королеве и Подольске появятся семь пристроек к школам.

Вместе с тем, на территории региона в этом году появятся пять объектов культуры и спорта. В Реутове достроят поликлинику, в Богородском округе возведут станцию медицинской помощи переливания крови. Еще ряд работ проведут в других городах Подмосковья.

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