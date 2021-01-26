Транспортный вопрос: 15 дорожных объектов откроют в Подмосковье в 2021 году

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Строительство 15 дорожных объектов планируется завершить в Московской области за 2021 год. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Общая протяженность этих объектов составит свыше 32 километров. В первую очередь планируется сдать в эксплуатацию мост в Воскресенске и путепровод, проходящий через железную дорогу в Мытищах. Кроме того, девять километров дорог, общая протяженность которых составляет более 23 километров, появятся по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— На данный момент в работе находится много объектов. Московская область активно развивается в этом направлении, — отметил Алексей Гержик.

Как уже говорилось, значимым проектом является новый Афанасьевский мост в Воскресенске. Благодаря этому инженерному сооружению город будет разгружен от потока транзитного транспорта. Вместе с тем будет обеспечен альтернативный выезд на трассу А108 и Новорязанское шоссе.

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