«Удобнее, лучше, короче»: Путин открыл транспортную развязку в Химках

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

26 января президент России Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

Глава государства поручил построить объект в апреле 2019 года, когда работники завода «Энергомаш» пожаловались ему на плохую доступность предприятия. На открытии также присутствовала девушка, обратившаяся к президенту с проблемой. Российский лидер сразу ее узнал:

— Мы, наверное, с вами встречались в начале 2019 года?

— Да, в апреле.

— Не вы ли ставили этот вопрос?

— Да.

— Ну вот отлично. Сейчас наверняка удобнее, лучше и короче.

Видео: Telegram-канал «Пул №3»

Путин внимательно контролировал ход строительства. Еще в октябре 2019 года он попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева ускорить сдачу объекта.

— Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться, — сказал президент.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Меньше недели назад Песков заявил о завершении строительства. 25 января в пресс-службе Кремля сообщили, что президент лично примет участие в открытии дороги.

Главная задача развязки — соединить Старые и Новые Химки, чтобы дать местным жителям возможность быстро и беспрепятственно добираться до промышленной части города. Предполагается, что теперь дорога будет занимать всего около 10 минут.

Общая площадь объекта — порядка 40 тысяч квадратных метров. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом, длина которого — 158 метров. Число полос движения по основному ходу — от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Контракт на строительство новой развязки составил 2,4 миллиарда рублей.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

— Без развязок невозможно организовывать бесшовные перевозки и соответствующее движение транспорта, — объяснил директор и председатель правления Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян. — Это современная инфраструктура обеспечения транспортной системы: чем больше бессветофорных пересечений, развязок, распределяющих грузовые, пассажирские потоки, тем экономнее такие перевозки. Кроме того, это сокращает временные затраты и выхлопы, выбросы в атмосферу вредных веществ, ведь режим работы двигателя при непрерывном движении совершенно иной, чем в условиях классического светофорного регулирования.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Участие президента в открытии развязки эксперт посчитал позитивным знаком, говорящим о понимании Путиным необходимости современных решений в вопросе модернизации транспортной инфраструктуры:

— Такие проекты важны ведь не только для Москвы, области, а в принципе для любого региона, его развития.

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