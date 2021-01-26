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Рост цен на автомобили прогнозируют эксперты в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рост цен на автомобили прогнозируют эксперты в 2021 году

Елена Фролова

Транспорт

Рост цен на автомобили в 2021 году прогнозируют эксперты. Стоит ли россиянам покупать авто в ближайшее время, выяснили корреспонденты News.ru.

Более трети жителей нашей страны собираются приобрести машину в течение этого года. По мнению аналитиков, эти планы являются результатом отложенного спроса из-за кризиса. Тогда основной причиной для отказа от покупки стал рост цен. По информации Росстата, за прошлый год стоимость новых авто российского производства увеличилась почти на десять процентов, а иностранных марок — на 10,3 процента.

Основной причиной этого роста являются повышение ставок утильсбора и падение курса рубля. Также к дефициту автомобилей привели остановка производств прошлой весной и закрытие автосалонов.

— В этом году производители продолжат поднимать цены. За 12 месяцев этот рост может составить пять–десять процентов в зависимости от спроса на те или иные марки и модели, — рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

При этом он считает, важно следить за тем, что будет происходить со спросом и курсом рубля.

С тем, что следует ожидать повышения цен на машины согласился и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, по мнению которого курс российской валюты продолжит снижение. Он также отметил, что российским производителям приходится конкурировать между собой, разрабатывая различные опции для потребителей.

По расчетам «Автостата», в этом году объем рынка новых легковых машин может варьироваться от 1,25 миллиона до 1,52 миллиона единиц. Это будет соответствовать снижению на 12 процентов или росту на пять процентов относительно прошлого года.

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