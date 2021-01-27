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Глава Минпросвещения рассказал, от чего зависит введение шестидневки в школах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Минпросвещения рассказал, от чего зависит введение шестидневки в школах

Ростислав Зубков

Образование

Вопрос шестидневного обучения в школах должен решаться руководством образовательных учреждений самостоятельно. Об этом в среду, 27 января, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, власти направили в регионы рекомендации, но множество нюансов обучения должны решаться самими школами в частном порядке. Это касается и карантина, и продления каникул, и удаленного обучения, а также пяти- или шестидневки.

— Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний, — пояснил глава Минпросвещения в эфире канала «Вместе-РФ».

Ранее Сергея Кравцова попросили открыть курсы TikTok для чиновников.

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