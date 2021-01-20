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Главу Минспросвещения попросили открыть курсы TikTok для чиновников
Фото: pixabay.com

Главу Минспросвещения попросили открыть курсы TikTok для чиновников

Татьяна Плотникова

Общество

Институт прогрессивного образования предложил организовать курсы для государственных служащих в области образования для ознакомления с элементами современной молодежной культуры и информационных технологий.

В соответствующем письме министру просвещения Сергею Кравцову говорится, что «следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования». Это, в свою очередь, «является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы».

Авторы инициативы предлагают знакомить чиновников с основами ведения социальных сетей на примере TikTok, молодежным сленгом, популярными видеоиграми, интернет-мемами, инфлюенсерами (блогерами, оказывающими заметное влияние на формирование предпочтений и мнений аудитории в Сети).

Помимо этого в Институте прогрессивного образования предлагают ввести регулярные ежегодные диктанты для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, а также региональных министерств образования с целью проверки знания интересов молодежи, сообщает RT.

Ранее исследователи рассказали, какую пользу могут принести видеоигры в пандемию коронавирусной инфекции.

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