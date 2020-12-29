Исследователи рассказали о позитивном эффекте видеоигр в пандемию

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Видеоигры могут оказывать положительный эффект на психологическое состояние человека в период пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли авторы ряда исследований на соответствующую тему.

Профессор Национального института инноваций в области здравоохранения Крис Буллен и доктор факультета медицины и здравоохранения в Оклендском университете Джинсонг Чен указывают, что видеоигры способствуют реализации трех основных потребностей психического благополучия: автономность (чувство способности делать выбор), родство (чувство связи с другими) и компетентность (ощущение собственной эффективности).

В свою очередь, профессор информатики Реган Мандрик из Университета Саскачевана (Канада) полагает, что видеоигры успокаивают за счет формирования ощущенияконтроля над ситуацией.

По мнению сотрудника Московского центра исследований видеоигр, философа и младшего научного сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Ветушинского, видеоигры оставляют человеку право на ошибку, а именно на ошибках мы учимся.

Однако некоторые специалисты убеждены, что это не дает оснований рекомендовать видеоигры в качестве средства расслабления. Доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тхостов поясняет, что ощущение контроля над ситуацией у геймеров иллюзорно. При этом чрезмерное увлечение играми вызывает привыкание и зависимость, пишут «Известия».

Ранее специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что чрезмерное увлечение видеоиграми во время пандемии коронавирусной инфекции грозит дополнительным стрессом.

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