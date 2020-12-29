Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Исследователи рассказали о позитивном эффекте видеоигр в пандемию
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Исследователи рассказали о позитивном эффекте видеоигр в пандемию

Татьяна Плотникова

Общество

Видеоигры могут оказывать положительный эффект на психологическое состояние человека в период пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли авторы ряда исследований на соответствующую тему.

Профессор Национального института инноваций в области здравоохранения Крис Буллен и доктор факультета медицины и здравоохранения в Оклендском университете Джинсонг Чен указывают, что видеоигры способствуют реализации трех основных потребностей психического благополучия: автономность (чувство способности делать выбор), родство (чувство связи с другими) и компетентность (ощущение собственной эффективности).

В свою очередь, профессор информатики Реган Мандрик из Университета Саскачевана (Канада) полагает, что видеоигры успокаивают за счет формирования ощущенияконтроля над ситуацией.

По мнению сотрудника Московского центра исследований видеоигр, философа и младшего научного сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Ветушинского, видеоигры оставляют человеку право на ошибку, а именно на ошибках мы учимся.

Однако некоторые специалисты убеждены, что это не дает оснований рекомендовать видеоигры в качестве средства расслабления. Доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тхостов поясняет, что ощущение контроля над ситуацией у геймеров иллюзорно. При этом чрезмерное увлечение играми вызывает привыкание и зависимость, пишут «Известия».

Ранее специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что чрезмерное увлечение видеоиграми во время пандемии коронавирусной инфекции грозит дополнительным стрессом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стали известны главные видеоигры десятилетия

видеоигрыпандемияисследование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте