Эксперт ВОЗ раскрыл опасность видеоигр в период пандемии

Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Чрезмерное увлечение видеоиграми во время пандемии коронавирусной инфекции грозит дополнительным стрессом. Об этом рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Как пояснил эксперт, злоупотребление данным способом времяпрепровождения чревато функциональными нарушениями, поскольку из-за ограничительных мер на фоне пандемии привычный распорядок дня нарушается, и «можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры».

Позняк призвал «поддерживать баланс между деятельностью в сети и вне ее», поскольку игровое расстройство включено в 11-ю пересмотренную редакцию Международной классификации болезней.

Особенно важно просвещать детей и подростков относительно отрицательных последствий чрезмерного увлечения видеоиграми, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее врач рассказал, как бороться с главным последствием коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российским Дедам Морозам пришлось осваивать Сеть из-за коронавируса