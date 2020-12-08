Российским Дедам Морозам пришлось осваивать Сеть из-за коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пандемия и желание снизить количество контактов повлияли на традиционную услугу по вызову Деда Мороза на дом. По данным исследования, спрос на подобные поздравления снизился на 27 процентов.

— Шуба и борода из ваты по-прежнему остаются популярными инструментами подработки — за год желающих подработать в предновогодние вечера стало больше: количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на четыре процента по сравнению с началом декабря 2019 года, — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито» Иван Чулков.

При этом, отметил специалист, спрос на услуги аниматоров и актеров снизился на 10 процентов в связи с тем, что родители хотят обеспечить безопасность и здоровье себе и своим детям. По словам Чулкова, по этой причине многие россияне переведут традиционные детские праздники в онлайн-формат.

Таким образом, Дедам Морозам со Снегурочками пришлось осваивать новую услугу — «Дед Мороз онлайн». Ее, по статистике, в 2020 году выбрали семь процентов опрошенных россиян. При заказе такой услуги Дед Мороз может поздравить ребенка через мессенджер, Skype или Zoom, прочитать письмо, похвалить за хорошее поведение и отметки, послушать стих, загадать загадку и дать наставления на следующий год. Средняя цена за такое поздравление в Москве начинается от 2000 рублей.

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