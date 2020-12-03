Как появилась традиция лепить снеговиков

Зима 1957 года. Во дворе дома № 40 по улице Кирова (Мясницкая) дети слепили снеговиков. На голову одного из них водрузили эмблему прошедшего летом фестиваля молодежи и студентов / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Одно из любимых развлечений детворы в зимнюю пору — слепить снеговика. Старинную забаву почитают и сейчас. Был бы только снег во дворе.

Традиция создавать фигуры из снега повелась издревле. Много веков назад лепили снежных баб — зимних «родственников» чучел Масленицы. Считается, что обе фигуры имеют отношение к образу богини Марены, или Макоши, — главного женского божества славян. Изначально Марена символизировала смерть и возрождение, смену времен года, плодородие, но потом ее стали считать лишь воплощением зимы и смерти. Славяне приписывали снегу магическую силу. Его ассоциировали с богатством, изобилием и плодовитостью. По народным приметам снежная морозная зима обещала хороший урожай и жаркое лето.

Считалось, что снег, собранный в определенные дни, имеет целебную силу. Своеобразный отголосок языческих представлений о снежной бабе сохранила русская сказка «Снегурочка»:

«Вот они вылепили носик, сделали две ямочки во лбу, и только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван второпях отнял руку, только смотрит — ямочки во лбу стали уж навыкате, и вот из них поглядывают голубенькие глазки, вот уж и губки как малиновые улыбаются», — прочтем мы в сказке, обработанной Александром Афанасьевым.

Позже у снеговика появился даже свой день в году — 18 января. Основоположником такого необычного праздника стал немецкий коллекционер Корнелиус Грэтц. Мужчина потратил четверть века на сбор экспонатов для своего мини-музея, который насчитывает около трех тысяч снеговиков. В нашей стране слово «снеговик» получило распространение чуть более столетия назад. Свой праздник этот зимний персонаж имеет теперь и в Москве — 28 февраля в резиденции Деда Мороза, расположенной в Кузьминках, проводится «Парад снеговиков».

Лепить снеговиков — забава не только для детей. Взрослые тоже с удовольствием принимают участие в соревновании: кто скатает снежный ком побольше да поровнее.

— С дочками радуемся каждому снегопаду, — говорит молодая мама Лейля Зарипова. — Как только из снега можно что-то слепить, сразу выходим во двор и пробуем скатать снежную бабу.

Добавляют колорита зимнему персонажу нос из морковки, старое ведро вместо головного убора. Глаза делают из чего-то темного: сушеных ягод, камешков, шишек — или рисуют акварельными красками. А ветки послужат руками для снеговика.

— Три шара: внизу самый большой, в середине средний по размеру, а наверху поменьше — вот и весь снеговик, — продолжает Лейля Зарипова. — Простоять наш зимний герой может несколько дней. Главное, чтобы быстрая оттепель не сделала свое дело и тело снеговика не «поплыло».

Молодая мама с радостью и ностальгией вспоминает снежные зимы в своем детстве. Сырые варежки, на шерстяные волокна которых налипал мелкими комочками снег, слегка озябшие ноги от того, что со двора просто невозможно уйти, пока снеговиков не будет побольше, и розовые щеки, раскрасневшиеся на легком морозце.

— Иногда могли снеговику и свой шарф отдать, — улыбается она. — Думали, что замерзнет. Да и вспоминались советские мультфильмы: про Снеговика-почтовика, про Новый год, где у зимних героев и друзей Деда Мороза обязательно был длинный шарф. Мама потом просила все же вернуть одежду домой.

Валенки, сапоги, варежки и штаны потом сушили на трубах и батареях. Ведь для следующих подвигов во дворе требовалась сухая одежда.

— Промокало все, вплоть до колготок и носков. Но мы, тогдашние дети, могли лепить снеговиков допоздна, пока взрослые не начинали тащить нас домой на ужин, — продолжает она.

По ее словам, для детей сейчас раздолье — есть снежколепы, есть непромокаемые варежки и перчатки, специальные штаны с защитой от попадания снега за голенище сапога. Лепи сколько хочешь, лишь бы снега нападало!

Кстати, сегодня фигуры из снега лепят не только в классическом стиле: три снежных шара и нос-морковка. Фантазия подсказывает и другие образы. Например, с первым снегопадом в ноябре в центре столицы появился перевернутый вверх тормашками снеговик с глазами-пуговицами, улыбкой во весь рот и в красной одежде. Он быстро стал героем публикаций в социальных сетях. Последовавшая затем оттепель превратила его в лежащего и уставшего от жизни зимнего персонажа. Кто-то даже подкинул ему бутылку.

Оригинальные снеговики попадают даже в разные книги рекордов. В 2008 году, к примеру, в американском городе Бетел слепили снежную бабу в честь сенатора штата Олимпии Сноу. Высота «сенатора» составила 37 метров. Вместо рук снеговику вставили елки, вместо ресниц воткнули лыжи, а пять автошин, которые стали губами, выкрасили красным. Снеговик попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Москвичи в этих вопросах тоже не промах. В 2013 году в Лианозовском парке был слеплен самый большой снеговик в России — его высота составила 9,4 метра. Он был занесен в российскую книгу рекордов.

Читайте также: Столичным жителям рассказали, как Московский зоопарк встречает зимний сезон Юлия Ямпо