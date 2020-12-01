Столичным жителям рассказали, как Московский зоопарк встречает зимний сезон

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

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Жителям столицы рассказали, как обитатели Московского зоопарка встречают зиму. Так, например, бурые медведи находятся в процессе подготовки к впадению в спячку — они редко выходят на улицу и со дня на день погрузятся в крепкий сон.

Среди тех, кто уже заснул, — тушканчики. Они проводят зиму в холодильных камерах.

Но большинство животных радуются новому сезону и даже снегу. Например, зебры и львы выходят на прогулку из утепленных вольеров, а панды Жуи и Диндин проявляют особенную активность в это время.

Московский зоопарк / Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»

С 13 ноября в связи с ограничительными мерами, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса, внутренние павильоны зоопарка временно закрылись. Посетители могут гулять по уличной территории и наблюдать за животными в открытых вольерах в период с 09:00 до 17:00. Билеты можно приобрести только онлайн на сайте mos.ru.

Как отметила директор зоосада Светлана Акулова, горожане смогут гулять на свежем воздухе и соблюдать все правила посещения общественных мест.

— Поставлена задача выявить характерные признаки поведения животных в период без посетителей, а потом сравнить динамику активности в период посещения. Поэтому жизнь в зоопарке не останавливается, — цитирует Акулову официальный сайт мэра Москвы.

По словам директора, в зоопарке в спячку впадают только пять процентов из всех животных: бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки, ежи. В уличных вольерах посетители могут увидеть большую часть обитателей зоосада.

Многие животные комфортно переносят столичную зиму. Даже те, кто родился в теплых странах: зебры, черные антилопы, журавли, страусы, дикие кошки. Они выходят зимой на прогулку.

Фото: «Вечерняя Москва»

Другие южные животные, например, львы и австралийские эму, с удовольствием наслаждаются снегом.

Панды Жуи и Диндин особенно радуются снежной погоде, хотя поселились в зоопарке только в прошлом году. Эти животные живут обычно в бамбуковых лесах горных районов Китая. Когда в Москве пошел первый снег, Жуи зачарованно наблюдал за ним, в то время как Диндин разгромила снеговика, которого для нее построили. Ей это очень понравилось.

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