Тушканчики Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Тушканчики в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку. Грызунов поместили в специальные деревянные боксы, а затем в холодильники, где поддерживается температура два — четыре градуса выше нуля.

В этом году зверьки заснули раньше, чем обычно, так как холода пришли в город уже в ноябре. Специалисты каждую неделю проверяют вес и жизненные показатели тушканчиков.

В природе грызуны впадают в спячку, когда температура опускается до плюс четырех градусов. Но если корм в избытке, то тушканчики могут не спать и после наступления холодов.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зоологи во второй половине лета имитируют грызунам природную смену сезона. Они постепенно снижают температуру воздуха в вольере и корректируют рацион питания.

— Зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма. Поэтому в их ежедневное меню входят высокопитательные корма, например зерновая смесь с большим количеством подсолнечных семечек, — пояснила Светлана Акулова.

В столичном зоосаде обитают пять тушканчиков. Они проснутся, когда их вес достигнет летних показателей. После выхода из спячки они быстро возвращаются к обычному ритму жизни и переезжают в летний вольер, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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