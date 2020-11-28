Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тушканчики Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тушканчики Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1Карта всех событий

Тушканчики в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку. Грызунов поместили в специальные деревянные боксы, а затем в холодильники, где поддерживается температура два — четыре градуса выше нуля.

В этом году зверьки заснули раньше, чем обычно, так как холода пришли в город уже в ноябре. Специалисты каждую неделю проверяют вес и жизненные показатели тушканчиков.

В природе грызуны впадают в спячку, когда температура опускается до плюс четырех градусов. Но если корм в избытке, то тушканчики могут не спать и после наступления холодов.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зоологи во второй половине лета имитируют грызунам природную смену сезона. Они постепенно снижают температуру воздуха в вольере и корректируют рацион питания.

— Зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма. Поэтому в их ежедневное меню входят высокопитательные корма, например зерновая смесь с большим количеством подсолнечных семечек, — пояснила Светлана Акулова.

В столичном зоосаде обитают пять тушканчиков. Они проснутся, когда их вес достигнет летних показателей. После выхода из спячки они быстро возвращаются к обычному ритму жизни и переезжают в летний вольер, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около двух тысяч человек стали волонтерами Московского зоопарка за восемь лет

зимняя спячкаМосковский зоопарктушканчики
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте