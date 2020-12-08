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Врач рассказал, как бороться с главным последствием COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач рассказал, как бороться с главным последствием COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

С последствиями коронавируса может помочь справиться небольшая двигательная активность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

Специалист отметил, что 200 из 700 тысяч зараженных COVID-19, находящихся на самоизоляции, сталкиваются с основным синдромом коронавируса — усталостью.

— Важно действовать постепенно. При возможности проходить четыре — пять тысяч шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное — не останавливаться на чувстве усталости и утомления, — уточнил Скотти.

Он также добавил, что врачам стоит разработать пациентам программу, с помощью которой специалисты смогут отслеживать их после выздоровления.

По словам эксперта, усталость также может быть связана с эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома.

Ранее врач назвал препараты, которыми нужно запастись при пандемии COVID-19. Он предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими нужно назначение врача.

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