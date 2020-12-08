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Врач назвал препараты, которыми нужно запастись при пандемии COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал препараты, которыми нужно запастись при пандемии COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми нужно запастись во время пандемии коронавируса.

— Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос, — сообщил он.

Врач предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими нужно назначение врача. Кроме того, не стоит самим принимать противовирусные препараты, потому что они, по словам медика, обладают массой нежелательных реакций.

Также Зырянов призвал не не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем, передает издание «АиФ».

Ранее доктор Мясников объяснил разницу между вакцинами от COVID-19. Специалист напомнил, что при вспышке пневмонии, которую вызвал коронавирус SARS-1 в 2002 году, эксперты разработали принципы вакцинации, а также провели предварительные испытания.

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