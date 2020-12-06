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Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19

Наталия Белова

Здоровье

Пониженная температура тела не является специфическим симптомом коронавируса, однако может наблюдаться у пожилых, детей и пациентов с сопутствующими болезнями печени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам врачей, температура при коронавирусе не всегда является повышенной, у некоторых пациентов, напротив, наблюдается понижение температуры тела до 35 градусов.

— Это довольно редкое явление, встречающееся, чаще всего, у пожилых пациентов с коронавирусом. Дело в том, что у людей с низкой реактивностью иммунной системы, организм дает сбой и отключает защитную функцию, лейкоциты, дающие повышение температуры, не вырабатываются. У детей тоже наблюдается подобная особенность. В данном случае это происходит потому что детский организм очень лабильный, быстро перестраивается. Иногда происходит так, что иммунная система отключается и не может включиться обратно, лейкоциты перестают участвовать в процессе и температура падает.

Медик подчеркнул, что пониженная температура при коронавирусе не типичная реакция, хоть и встречается периодически. Кроме того, именно с Covid подобная аномалия может быть и не связана:

— Это не опасный симптом, просто эксклюзивная реакция. Кстати, такое часто встречается и после перенесенной вирусной инфекции — организм оказывается слишком истощен, ему не от куда взять сил. Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени. К слову, при коронавирусе печень также серьезно страдает.

По словам Кондрахина, именно печень отвечает за «отопление» нашего организма, потому пониженная температура нередка у пациентов с циррозами:

— Как только идет какой-то сбой в ее работе, температура, естественно, снижается. Похожее происходит и при гипотиреозе, болезни щитовидной железы. Тогда идет общее снижение функций организма, за счет неправильной выработки гормонов, и падает необходимость в выравнивании температуры, активности, которую и дает нам тепло.

Также, как добавил врач, пониженная температура может быть врожденной, являться симптомом употребления некоторых медицинских препаратов и наркотической зависимости.

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