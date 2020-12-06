Доктор Мясников объяснил разницу между вакцинами от COVID-19

Фото: facebook.com / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в чем разница между вакцинами от коронавируса. Этим он поделился с читателями в своем Telegram-канале.

Специалист напомнил, что при вспышке пневмонии, которую вызвал коронавирус SARS-1 в 2002 году, эксперты разработали принципы вакцинации, а также провели предварительные испытания.

Однако препарат не понадобился по причине того, что вирус исчез из человеческой популяции. По словам врача, благодаря этому стало ясно, на какой элемент вируса должна быть направлена вакцина.

— Это так называемый spike protein — вот те самые «шипы» на поверхности вируса, которые мы видим на всех изображениях коронавируса, включая даже на появившихся ювелирных украшениях. При их помощи коронавирус прикрепляется к рецепторам легких и проникает в клетки, — уточнил доктор.

По его словам, основной задачей вакцины является нейтрализация этих «шипов». Так, специалист выделил несколько подходов для создания прививок. Он назвал вакцину «Спутник V», которая была разработана Центром Гамалеи.

— Сходный белок этих самых «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ. Вырабатывающиеся к ним антитела работают уже и против «шипов» коронавируса, — рассказал о вакцине врач.

По его словам, она является надежная вакциной с небольшим числом побочных явлений, которые могут быть и при использовании любых других препаратов.

Мясников также призвал россиян не бояться воздействия аденовируса, так как он не активен. На схожем принципе, как отметил специалист, разрабатывается вакцина AstraZeneca. Медик выделил в том числе препараты, которые создаются по похожему принципу — с использованием «живых», но ослабленных вирусов, не опасных для человека.

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