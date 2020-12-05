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Минздрав зафиксировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав зафиксировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Российской Федерации зафиксировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 5 декабря, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, предельная отпускная цена составила 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей, сообщает РИА Новости.

Кузнецов напомнил, что вакцина «Спутник V» вошла в список жизненно необходимых лекарств.

Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

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