Врач рассказал о проблемах со здоровьем у вылечившихся от COVID-19

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Вылечившиеся от COVID-19 могут испытывать хроническую усталость, слабость в мышцах и психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди. Об этом рассказал генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Он отметил, что с различными проблемами со здоровьем после коронавируса сталкиваются почти 30 процентов бывших больных. Помимо физических болезней у выздоровевших может наблюдаться бессонница, тревожность и резкие перемены настроения.

— Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме, — сказал врач, передает РИА Новости.

Врач добавил, что специалисты постепенно узнают о влиянии вируса на легкие, мозг, почки, печень и сердце. В последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами.

Ранее врач назвал препараты, которыми нужно запастись при пандемии COVID-19. Он предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими нужно назначение врача. Кроме того, не стоит самим принимать противовирусные препараты, потому что они, по словам медика, обладают массой нежелательных реакций.

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