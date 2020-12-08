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Врач назвал главную причину роста заболеваемости коронавируса в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал главную причину роста заболеваемости коронавируса в России

Юлия Курганова

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в России увеличивается из-за большого количества бессимптомных носителей COVID-19. Такое мнение выразил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

— Все случаи усиленного распространения надо связывать с тем, что большое количество бессимптомных болеющих коронавирусной инфекцией людей активно распространяют ее у нас в обществе. Они ходят в транспорте без маски, без перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо, — заявил он.

Врач отметил, что система тестирования на COVID-19 во время второй волны стала охватывать больше людей. Поэтому и выросло число выявленных случаев заболевания.

—Если бы в первую волну делали с такой же интенсивностью эти диагностические исследования на определение коронавируса, наверное, там тоже была бы такая же большая цифра, — предположил Карабиненко, передает портал Lenta.ru.

Ранее эксперт назвал орган, который больше всего страдает от перенесенного COVID-19. Орган — мишень номер один — это центральная нервная система.

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