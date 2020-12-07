Эксперт назвал орган, который больше всего страдает от перенесенного COVID-19

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Фармаколог Александр Эдигер назвал орган, который больше всего страдает от перенесенного COVID-19, в беседе с Nation News.

— Орган — мишень номер один — это центральная нервная система. В первую очередь это тяжелый астенический синдром, когда мы имеем усталость, нарушение внимания, памяти. На сегодняшний день ситуация с центральной нервной системой — наиболее значимое последствие вируса, — считает Эдигер.

Также специалист отметил, что при коронавирусе происходит поражение сосудов, которое напоминает диабетическую ангиопатию — снижение эластичности сосудов, которое протекает без воспаления.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что вакцинация поможет россиянам справиться с COVID-19, пишет ФАН.

— Россия вернется к нормальной жизни благодаря вакцинации не раньше лета 2022 года, — поясняет Крючков.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что за время пандемии коронавируса более 65 тысяч масок приобрели пассажиры в автобусах. С 12 мая, с начала действия масочного режима в Московской области, и по настоящее время маску можно приобрести у водителя. Сейчас стоимость средства индивидуальной защиты составляет пять рублей за штуку.

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