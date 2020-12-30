Российских чиновников будут штрафовать за хамство

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновников могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за оскорбления граждан. Соответствующий документ разместили на интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Помимо этого, чиновникам может грозить двухлетняя дисквалификация. Закон определил, что оскорбление может быть не только в неприличной форме, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Также чиновнику грозят санкции за публичные оскорбления и подобные выражения с использованием интернета.

За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное — от 100 до 150 тысяч.

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