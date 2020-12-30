Российских чиновников будут штрафовать за хамство
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновников могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за оскорбления граждан. Соответствующий документ разместили на интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.
Помимо этого, чиновникам может грозить двухлетняя дисквалификация. Закон определил, что оскорбление может быть не только в неприличной форме, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Также чиновнику грозят санкции за публичные оскорбления и подобные выражения с использованием интернета.
За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное — от 100 до 150 тысяч.
Читайте также: Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые продукты