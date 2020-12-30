Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые продукты

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары в стране. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале ​​​​​​правовой информации в среду, 30 декабря.

Теперь российское правительство может устанавливать розничные цены на товары первой необходимости на срок не более 90 дней.

Ранее кабмин мог воспользоваться этим правом, только если рост цен на социально значимые товары в течение 30 дней составлял 30 процентов и более.

Ранее Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания в стране: сахар, муку, подсолнечное масло. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга разработать меры, которые помогут сдержать рост цен на продукты питания. Были подписаны соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

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