Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на продукты
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на продукты

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для сдерживания цен на продукты питания.

— Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям, — сказал Мишустин.

Кроме того, премьер-министр заявил, что торговые сети при формировании цен на продукты не должны наживаться на людях, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на основные продукты питания в стране — сахар, муку, подсолнечное масло.

Читайте также: Кабмин продлил субсидирование авиакомпаний на фоне пандемии до 10 декабря

цены на продуктыправительствоМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте