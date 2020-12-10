Мишустин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на продукты

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для сдерживания цен на продукты питания.

— Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям, — сказал Мишустин.

Кроме того, премьер-министр заявил, что торговые сети при формировании цен на продукты не должны наживаться на людях, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на основные продукты питания в стране — сахар, муку, подсолнечное масло.

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